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Технический анализ LimeWire (LMWR) за сегодня

Технический анализ LimeWire (LMWR) за сегодня

Страница анализа LimeWire предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LMWR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе LimeWire ниже.

Изменение цены LimeWire (LMWR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,012696--+3,01%+9,63%-37,22%
Узнайте больше о цене LimeWire

Технические индикаторы LimeWire

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот LimeWire на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 5
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01269
0,01268
R2
0,01268
0,01267
R1
0,01266
0,01266
PP
0,01265
0,01265
S1
0,01263
0,01264
S2
0,01262
0,01263
S3
0,0126
0,01262

Рыночные сигналы LimeWire

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$0,20 M
$0,22 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала LimeWire

Чистый притокЦена LMWRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LMWR/USDT
$0,012696
$0,012696$0,012696
+0,22%
4.35M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LMWR в USD

Сумма

LMWR
LMWR
USD
USD

1 LMWR = 0,012696 USD

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