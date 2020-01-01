Токеномика LimeWire (LMWR)

Токеномика LimeWire (LMWR)

Откройте для себя ключевую информацию о LimeWire (LMWR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LimeWire (LMWR)

LimeWire - ведущая AI-студия и социальная платформа для создателей изображений, музыки и видеоконтента.

Официальный сайт:
https://limewire.com/
Whitepaper:
https://lmwr.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88

Токеномика и анализ цен LimeWire (LMWR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LimeWire (LMWR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,59M
$ 27,59M$ 27,59M
Общее предложение:
$ 633,05M
$ 633,05M$ 633,05M
Оборотное предложение:
$ 345,93M
$ 345,93M$ 345,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,49M
$ 50,49M$ 50,49M
Исторический максимум:
$ 1,8148
$ 1,8148$ 1,8148
Исторический минимум:
$ 0,05401830062792594
$ 0,05401830062792594$ 0,05401830062792594
Текущая цена:
$ 0,07976
$ 0,07976$ 0,07976

Токеномика LimeWire (LMWR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LimeWire (LMWR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LMWR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LMWR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMWR, изучите текущую цену LMWR!

Как купить LMWR

Заинтересованы в добавлении LimeWire (LMWR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LMWR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены LimeWire (LMWR)

Анализ истории цены LMWR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LMWR

Хотите узнать, куда может двигаться LMWR? Наша страница прогноза цены LMWR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.