Токеномика LimeWire (LMWR) Откройте для себя ключевую информацию о LimeWire (LMWR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LimeWire (LMWR) LimeWire - ведущая AI-студия и социальная платформа для создателей изображений, музыки и видеоконтента. Официальный сайт: https://limewire.com/ Whitepaper: https://lmwr.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Купить LMWR сейчас!

Токеномика и анализ цен LimeWire (LMWR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LimeWire (LMWR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,59M $ 27,59M $ 27,59M Общее предложение: $ 633,05M $ 633,05M $ 633,05M Оборотное предложение: $ 345,93M $ 345,93M $ 345,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,49M $ 50,49M $ 50,49M Исторический максимум: $ 1,8148 $ 1,8148 $ 1,8148 Исторический минимум: $ 0,05401830062792594 $ 0,05401830062792594 $ 0,05401830062792594 Текущая цена: $ 0,07976 $ 0,07976 $ 0,07976 Узнайте больше о цене LimeWire (LMWR)

Токеномика LimeWire (LMWR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LimeWire (LMWR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LMWR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LMWR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LMWR, изучите текущую цену LMWR!

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