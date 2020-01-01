Токеномика Lithosphere (LITHO)

Токеномика Lithosphere (LITHO)

Откройте для себя ключевую информацию о Lithosphere (LITHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lithosphere (LITHO)

Lithosphere - это платформа нового поколения для межцепочечных децентрализованных, устойчивых к цензуре приложений, основанных на искусственном интеллекте.

Официальный сайт:
https://lithosphere.network
Whitepaper:
https://lithosphere.network/papers
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211

Токеномика и анализ цен Lithosphere (LITHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lithosphere (LITHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 62,32M
$ 62,32M$ 62,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 125,50K
$ 125,50K$ 125,50K
Исторический максимум:
$ 0,4
$ 0,4$ 0,4
Исторический минимум:
$ 0,000010367632363446
$ 0,000010367632363446$ 0,000010367632363446
Текущая цена:
$ 0,0001255
$ 0,0001255$ 0,0001255

Токеномика Lithosphere (LITHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lithosphere (LITHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LITHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LITHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LITHO, изучите текущую цену LITHO!

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История цены Lithosphere (LITHO)

Анализ истории цены LITHO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.