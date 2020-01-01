Токеномика Lithosphere (LITHO) Откройте для себя ключевую информацию о Lithosphere (LITHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lithosphere (LITHO) Lithosphere - это платформа нового поколения для межцепочечных децентрализованных, устойчивых к цензуре приложений, основанных на искусственном интеллекте. Официальный сайт: https://lithosphere.network Whitepaper: https://lithosphere.network/papers Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Купить LITHO сейчас!

Токеномика и анализ цен Lithosphere (LITHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lithosphere (LITHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,82K $ 7,82K $ 7,82K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 62,32M $ 62,32M $ 62,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 125,50K $ 125,50K $ 125,50K Исторический максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Исторический минимум: $ 0,000010367632363446 $ 0,000010367632363446 $ 0,000010367632363446 Текущая цена: $ 0,0001255 $ 0,0001255 $ 0,0001255 Узнайте больше о цене Lithosphere (LITHO)

Токеномика Lithosphere (LITHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lithosphere (LITHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LITHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LITHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LITHO, изучите текущую цену LITHO!

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