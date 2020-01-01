Токеномика iMe Lab (LIME) Откройте для себя ключевую информацию о iMe Lab (LIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iMe Lab (LIME) iMe - первое приложение, объединяющее полноценный криптокошелек и платформу для обмена сообщениями на базе Telegram для бесшовных операций с криптовалютой в привычной среде Telegram. Официальный сайт: https://imem.app/ Whitepaper: https://imem.gitbook.io/faq-eng Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Купить LIME сейчас!

Токеномика и анализ цен iMe Lab (LIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iMe Lab (LIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,37M $ 6,37M $ 6,37M Общее предложение: $ 996,08M $ 996,08M $ 996,08M Оборотное предложение: $ 754,34M $ 754,34M $ 754,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,41M $ 8,41M $ 8,41M Исторический максимум: $ 0,139 $ 0,139 $ 0,139 Исторический минимум: $ 0,003896189795708121 $ 0,003896189795708121 $ 0,003896189795708121 Текущая цена: $ 0,00844 $ 0,00844 $ 0,00844 Узнайте больше о цене iMe Lab (LIME)

Токеномика iMe Lab (LIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iMe Lab (LIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIME, изучите текущую цену LIME!

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