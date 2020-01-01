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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по LAB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по LAB, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ LAB (LAB) за сегодня

Технический анализ LAB (LAB) за сегодня

Страница анализа LAB предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LAB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе LAB ниже.

Изменение цены LAB (LAB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,12088---9,84%-85,89%-97,37%
Узнайте больше о цене LAB

Технические индикаторы LAB

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот LAB на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 6
Покупка 10
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1213
0,1213
R2
0,1213
0,1213
R1
0,1213
0,1213
PP
0,1213
0,1213
S1
0,1213
0,1213
S2
0,1213
0,1213
S3
0,1213
0,1213

Рыночные сигналы LAB

Текущий чистый объем открытых ордеров
-3,95M
$8,19 M
$12,14 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$1,68 M
3-дневные активные продажи
$1,62 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,12M
7-дневные активные покупки
$6,54 M
7-дневные активные продажи
$6,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала LAB

Чистый притокЦена LABUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о LAB

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LAB/USDT
$0,12088
$0,12088$0,12088
-1,55%
1.78M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LAB в USD

Сумма

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0,12088 USD

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