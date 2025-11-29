Что такое LAB

Токеномика LAB (LAB) Откройте для себя ключевую информацию о LAB (LAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен LAB (LAB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAB (LAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,19M $ 20,19M $ 20,19M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 230,40M $ 230,40M $ 230,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,61M $ 87,61M $ 87,61M Исторический максимум: $ 0,48916 $ 0,48916 $ 0,48916 Исторический минимум: $ 0,07519297662311424 $ 0,07519297662311424 $ 0,07519297662311424 Текущая цена: $ 0,08761 $ 0,08761 $ 0,08761 Узнайте больше о цене LAB (LAB) Купить LAB сейчас!

Информация о LAB (LAB) LAB – это мультичейн-инфраструктура для торговли, которая позволяет любому пользователю торговать, запускать и анализировать токены с непревзойденной скоростью, точностью и контролем. LAB – это мультичейн-инфраструктура для торговли, которая позволяет любому пользователю торговать, запускать и анализировать токены с непревзойденной скоростью, точностью и контролем. Официальный сайт: https://lab.pro/ Whitepaper: https://docs.lab.pro/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7ec43cf65f1663f820427c62a5780b8f2e25593a

Токеномика LAB (LAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LAB (LAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAB, изучите текущую цену LAB!

Как купить LAB Заинтересованы в добавлении LAB (LAB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LAB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LAB на MEXC прямо сейчас! История цены LAB (LAB) Анализ истории цены LAB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LAB прямо сейчас! Прогноз цены LAB Хотите узнать, куда может двигаться LAB? Наша страница прогноза цены LAB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LAB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!