Токеномика LAB (LAB)

Токеномика LAB (LAB)

Откройте для себя ключевую информацию о LAB (LAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:36:41 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен LAB (LAB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAB (LAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,19M
$ 20,19M$ 20,19M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 230,40M
$ 230,40M$ 230,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 87,61M
$ 87,61M$ 87,61M
Исторический максимум:
$ 0,48916
$ 0,48916$ 0,48916
Исторический минимум:
$ 0,07519297662311424
$ 0,07519297662311424$ 0,07519297662311424
Текущая цена:
$ 0,08761
$ 0,08761$ 0,08761

Информация о LAB (LAB)

LAB – это мультичейн-инфраструктура для торговли, которая позволяет любому пользователю торговать, запускать и анализировать токены с непревзойденной скоростью, точностью и контролем.

Официальный сайт:
https://lab.pro/
Whitepaper:
https://docs.lab.pro/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7ec43cf65f1663f820427c62a5780b8f2e25593a

Токеномика LAB (LAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LAB (LAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAB, изучите текущую цену LAB!

Как купить LAB

Заинтересованы в добавлении LAB (LAB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LAB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены LAB (LAB)

Анализ истории цены LAB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LAB

Хотите узнать, куда может двигаться LAB? Наша страница прогноза цены LAB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»