Технический анализ Kite AI (KITE) за сегодня Страница анализа Kite AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KITE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kite AI ниже. Регистрация

Изменение цены Kite AI (KITE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1022 -- +12,43% -14,37% -45,63%

Технические индикаторы Kite AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kite AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,10231 0,10229 R2 0,10229 0,10228 R1 0,10228 0,10228 PP 0,10226 0,10226 S1 0,10225 0,10225 S2 0,10223 0,10225 S3 0,10222 0,10223

Рыночные сигналы Kite AI Текущий чистый объем открытых ордеров -1,59M $7,08 M $8,67 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $0,23 M 3-дневные активные продажи $0,25 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,05M 7-дневные активные покупки $1,00 M 7-дневные активные продажи $1,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kite AI Чистый приток Цена KITEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,05 M 0,10 2026-08-09 -$0,04 M 0,10 2026-08-08 -$0,10 M 0,10 2026-08-07 -$0,03 M 0,11 2026-08-06 $0,11 M 0,11 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Kite AI (KITE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kite AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KITE / USDT $0,10223 $0,10223 $0,10223 +3,96% 729.60K (USDT) Торговля