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Технический анализ Kite AI (KITE) за сегодня

Технический анализ Kite AI (KITE) за сегодня

Страница анализа Kite AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KITE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kite AI ниже.

Изменение цены Kite AI (KITE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1022--+12,43%-14,37%-45,63%
Узнайте больше о цене Kite AI

Технические индикаторы Kite AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kite AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,10231
0,10229
R2
0,10229
0,10228
R1
0,10228
0,10228
PP
0,10226
0,10226
S1
0,10225
0,10225
S2
0,10223
0,10225
S3
0,10222
0,10223

Рыночные сигналы Kite AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,59M
$7,08 M
$8,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
7-дневные активные покупки
$1,00 M
7-дневные активные продажи
$1,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kite AI

Чистый притокЦена KITEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,10
2026-08-09-$0,04 M0,10
2026-08-08-$0,10 M0,10
2026-08-07-$0,03 M0,11
2026-08-06$0,11 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KITE/USDT
$0,10223
$0,10223$0,10223
+3,96%
729.60K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KITE в USD

Сумма

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0,1022 USD

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