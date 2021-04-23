Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KuCoin Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KuCoin Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о KCS

Информация о цене KCS

Что такое KCS

Whitepaper KCS

Официальный сайт KCS

Токеномика KCS

Прогноз цен KCS

История KCS

Руководство по покупке KCS

Конвертер валют KCS в фиат

KCS на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ KuCoin Token (KCS) за сегодня

Технический анализ KuCoin Token (KCS) за сегодня

Страница анализа KuCoin Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KCS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KuCoin Token ниже.

Изменение цены KuCoin Token (KCS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$6,6546--+1,86%-5,01%-21,04%
Узнайте больше о цене KuCoin Token

Поток капитала KuCoin Token

Чистый притокЦена KCSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M6,65
2026-08-09$0,00 M6,77
2026-08-08$0,00 M6,69
2026-08-07$0,00 M6,58
2026-08-06$0,00 M6,57

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о KuCoin Token

KCS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по KCS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KCS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте KuCoin Token (KCS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы KuCoin Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KCS/USDT
$6,6546
$6,6546$6,6546
-1,69%
8.50K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KCS в USD

Сумма

KCS
KCS
USD
USD

1 KCS = 6,6546 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.