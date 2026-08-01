О чем идет речь в Kakaxa?

Kakaxa — это уникальный мемкоин, который фокусируется на главном элементе, характеризующем все шиткоины, что выделяет его среди других проектов на рынке.

Чем уникален Kakaxa?

Kakaxa выделяется тем, что полностью отражает суть шиткоинов, подчеркивая их ключевой компонент вместо того, чтобы следовать тренду копирования популярных мемов.

Для чего можно использовать Kakaxa?

Kakaxa можно использовать для участия в его предпродаже, которая предоставляет возможность зарабатывать деньги при соблюдении определенных условий и положений, включая минимальные и максимальные суммы взносов, а также детали распределения токенов.

Какова текущая цена Kakaxa?

Живая цена Kakaxa (KAKAXA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Kakaxa на рынке?

В настоящее время Kakaxa находится на 8129-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2004668.9916926400000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов KAKAXA в обращении?

Количество токенов KAKAXA в обращении составляет 99415059.99 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Kakaxa за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Kakaxa колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Kakaxa удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Kakaxa достиг максимальной цены ₽23.5429828782523200000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется KAKAXA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Kakaxa?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.