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Технический анализ Kaia (KAIA) за сегодня

Технический анализ Kaia (KAIA) за сегодня

Страница анализа Kaia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAIA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kaia ниже.

Изменение цены Kaia (KAIA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02705--+3,71%-22,48%-42,99%
Узнайте больше о цене Kaia

Технические индикаторы Kaia

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kaia на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 7
Нейтрально 14
Покупка 5
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 7Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 7Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02701
0,02701
R2
0,02701
0,027
R1
0,027
0,027
PP
0,027
0,027
S1
0,02699
0,02699
S2
0,02699
0,02699
S3
0,02698
0,02699

Рыночные сигналы Kaia

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,02M
$1,52 M
$1,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,17 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,41 M
7-дневные активные продажи
$0,43 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kaia

Чистый притокЦена KAIAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09-$0,02 M0,03
2026-08-08$0,03 M0,03
2026-08-07-$0,01 M0,03
2026-08-06-$0,04 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAIA/USDT
$0,02703
$0,02703$0,02703
-2,31%
2.36M (USDT)
KAIA/USDC
$0,02701
$0,02701$0,02701
-2,23%
2.44M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAIA в USD

Сумма

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0,02705 USD

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