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Технический анализ Jupiter (JUP) за сегодня

Технический анализ Jupiter (JUP) за сегодня

Страница анализа Jupiter предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JUP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Jupiter ниже.

Изменение цены Jupiter (JUP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1846---3,76%-10,91%-20,74%
Узнайте больше о цене Jupiter

Технические индикаторы Jupiter

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Jupiter на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 4
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1845
0,1845
R2
0,1845
0,1844
R1
0,1844
0,1844
PP
0,1844
0,1844
S1
0,1843
0,1843
S2
0,1843
0,1843
S3
0,1842
0,1843

Рыночные сигналы Jupiter

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,14M
$11,76 M
$11,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$1,14 M
3-дневные активные продажи
$1,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$4,45 M
7-дневные активные продажи
$4,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Jupiter

Чистый притокЦена JUPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,30 M0,18
2026-08-09$0,01 M0,19
2026-08-08$0,02 M0,18
2026-08-07-$0,30 M0,18
2026-08-06-$0,11 M0,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JUP/USDT
$0,1846
$0,1846$0,1846
-1,91%
1.03M (USDT)
JUP/USDC
$0,1846
$0,1846$0,1846
-1,65%
306.83K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JUP в USD

Сумма

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0,1845 USD

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