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Технический анализ JITO (JTO) за сегодня

Технический анализ JITO (JTO) за сегодня

Страница анализа JITO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JTO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе JITO ниже.

Изменение цены JITO (JTO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5591--+13,24%-11,03%+13,36%
Узнайте больше о цене JITO

Технические индикаторы JITO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот JITO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,5588
0,5586
R2
0,5586
0,5584
R1
0,5585
0,5584
PP
0,5583
0,5583
S1
0,5582
0,5581
S2
0,558
0,5581
S3
0,5579
0,558

Рыночные сигналы JITO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$6,93 M
$7,36 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,26M
3-дневные активные покупки
$2,25 M
3-дневные активные продажи
$2,51 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,25M
7-дневные активные покупки
$4,52 M
7-дневные активные продажи
$4,77 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала JITO

Чистый притокЦена JTOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,57
2026-08-09-$0,07 M0,52
2026-08-08$0,29 M0,50
2026-08-07-$0,28 M0,49
2026-08-06-$0,10 M0,48

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JTO/USDT
$0,5595
$0,5595$0,5595
+7,28%
149.01K (USDT)
JTO/USDC
$0,5589
$0,5589$0,5589
+7,17%
102.77K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JTO в USD

Сумма

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 0,5591 USD

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