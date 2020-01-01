Токеномика JITO (JTO) Откройте для себя ключевую информацию о JITO (JTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JITO (JTO) JTO - это токен управления сети Jito, поставщик услуг по ликвидному стейкингу Solana с клиентом валидатора Solana с открытым исходным кодом, позволяющий стейкерам зарабатывать вознаграждение за стейкинг Solana и получать MEV с помощью программного комплекса MEV. Разработчики протокола ликивдного стейкинга на базе Solana Официальный сайт: https://www.jito.network/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL Купить JTO сейчас!

Токеномика и анализ цен JITO (JTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JITO (JTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 752,59M $ 752,59M $ 752,59M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 342,71M $ 342,71M $ 342,71M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,32 $ 5,32 $ 5,32 Исторический минимум: $ 0,5362303075154018 $ 0,5362303075154018 $ 0,5362303075154018 Текущая цена: $ 2,196 $ 2,196 $ 2,196 Узнайте больше о цене JITO (JTO)

Токеномика JITO (JTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JITO (JTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JTO, изучите текущую цену JTO!

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