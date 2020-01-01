Токеномика JITO (JTO)

Токеномика JITO (JTO)

Откройте для себя ключевую информацию о JITO (JTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JITO (JTO)

JTO - это токен управления сети Jito, поставщик услуг по ликвидному стейкингу Solana с клиентом валидатора Solana с открытым исходным кодом, позволяющий стейкерам зарабатывать вознаграждение за стейкинг Solana и получать MEV с помощью программного комплекса MEV. Разработчики протокола ликивдного стейкинга на базе Solana

Официальный сайт:
https://www.jito.network/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL

Токеномика и анализ цен JITO (JTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JITO (JTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 752,59M
$ 752,59M$ 752,59M
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 342,71M
$ 342,71M$ 342,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 5,32
$ 5,32$ 5,32
Исторический минимум:
$ 0,5362303075154018
$ 0,5362303075154018$ 0,5362303075154018
Текущая цена:
$ 2,196
$ 2,196$ 2,196

Токеномика JITO (JTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JITO (JTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JTO, изучите текущую цену JTO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.