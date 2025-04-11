Что такое JLaunchpad (JLP)

Платформа fairlaunch, которая помогает блокчейн-проектам запускаться и развиваться в экосистеме Web3. Ее поддерживают Ting Foundation и UFIN Labs – две компании, которые привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали более 200 проектов. Программа акселератора JLaunchpad Alpha направлена на выявление и поддержку перспективных проектов Web3 в области мини-приложений, SocialFi, AI и GameFi.

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JLaunchpad Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как JLaunchpad, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена JLP в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены JLaunchpad.

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JLP на местную валюту

1 JLP к VND ₫ 98.20503 1 JLP к AUD A$ 0.0060514 1 JLP к GBP ￡ 0.0029108 1 JLP к EUR € 0.0033704 1 JLP к USD $ 0.00383 1 JLP к MYR RM 0.0169286 1 JLP к TRY ₺ 0.1457698 1 JLP к JPY ¥ 0.5502561 1 JLP к RUB ₽ 0.3187326 1 JLP к INR ₹ 0.3295715 1 JLP к IDR Rp 63.8333078 1 JLP к KRW ₩ 5.4325869 1 JLP к PHP ₱ 0.217927 1 JLP к EGP ￡E. 0.1965939 1 JLP к BRL R$ 0.0224438 1 JLP к CAD C$ 0.0052854 1 JLP к BDT ৳ 0.4654599 1 JLP к NGN ₦ 6.1181952 1 JLP к UAH ₴ 0.158562 1 JLP к VES Bs 0.27193 1 JLP к PKR Rs 1.0740086 1 JLP к KZT ₸ 1.9793057 1 JLP к THB ฿ 0.1281901 1 JLP к TWD NT$ 0.1238239 1 JLP к AED د.إ 0.0140561 1 JLP к CHF Fr 0.0031023 1 JLP к HKD HK$ 0.0296825 1 JLP к MAD .د.م 0.035619 1 JLP к MXN $ 0.0776724

Источники JLaunchpad

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о JLaunchpad Какова цена JLaunchpad (JLP) сегодня? Текущая цена JLaunchpad (JLP) составляет 0.00383 USD . Какова рыночная капитализация JLaunchpad (JLP)? Текущая рыночная капитализация JLaunchpad составляет $ 0.00 USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения JLP на его рыночную цену в реальном времени 0.00383 USD . Каково оборотное предложение JLaunchpad (JLP)? Текущее оборотное предложение JLaunchpad (JLP) составляет 0.00 USD . Какова была самая высокая цена JLaunchpad (JLP)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена JLaunchpad (JLP) составляет 0.048 USD . Каков 24-часовой объем торгов JLaunchpad (JLP)? 24-часовой объем торгов JLaunchpad (JLP) составляет $ 78.06K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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