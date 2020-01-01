Токеномика JLaunchpad (JLP) Откройте для себя ключевую информацию о JLaunchpad (JLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JLaunchpad (JLP) Платформа fairlaunch, которая помогает блокчейн-проектам запускаться и развиваться в экосистеме Web3. Ее поддерживают Ting Foundation и UFIN Labs – две компании, которые привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали более 200 проектов. Программа акселератора JLaunchpad Alpha направлена на выявление и поддержку перспективных проектов Web3 в области мини-приложений, SocialFi, AI и GameFi. Официальный сайт: https://www.jlaunchpad.com Whitepaper: https://docs.jlaunchpad.com Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Купить JLP сейчас!

Токеномика и анализ цен JLaunchpad (JLP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JLaunchpad (JLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 0,048 $ 0,048 $ 0,048 Исторический минимум: $ 0,001135897734785556 $ 0,001135897734785556 $ 0,001135897734785556 Текущая цена: $ 0,001128 $ 0,001128 $ 0,001128 Узнайте больше о цене JLaunchpad (JLP)

Токеномика JLaunchpad (JLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JLaunchpad (JLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JLP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JLP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JLP, изучите текущую цену JLP!

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