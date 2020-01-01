Токеномика JLaunchpad (JLP)

Токеномика JLaunchpad (JLP)

Откройте для себя ключевую информацию о JLaunchpad (JLP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JLaunchpad (JLP)

Платформа fairlaunch, которая помогает блокчейн-проектам запускаться и развиваться в экосистеме Web3. Ее поддерживают Ting Foundation и UFIN Labs – две компании, которые привлекли более 20 миллионов пользователей и поддержали более 200 проектов. Программа акселератора JLaunchpad Alpha направлена на выявление и поддержку перспективных проектов Web3 в области мини-приложений, SocialFi, AI и GameFi.

Официальный сайт:
https://www.jlaunchpad.com
Whitepaper:
https://docs.jlaunchpad.com
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f

Токеномика и анализ цен JLaunchpad (JLP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JLaunchpad (JLP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Исторический максимум:
$ 0,048
$ 0,048$ 0,048
Исторический минимум:
$ 0,001135897734785556
$ 0,001135897734785556$ 0,001135897734785556
Текущая цена:
$ 0,001128
$ 0,001128$ 0,001128

Токеномика JLaunchpad (JLP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JLaunchpad (JLP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JLP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JLP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JLP, изучите текущую цену JLP!

Как купить JLP

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История цены JLaunchpad (JLP)

Анализ истории цены JLP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JLP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.