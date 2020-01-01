Технический анализ Janction (JCT) за сегодня Страница анализа Janction предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JCT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Janction ниже. Регистрация

Изменение цены Janction (JCT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,003621 -- -2,17% +6,03% +16,39%

Технические индикаторы Janction

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Janction на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,003633 0,003632 R2 0,003632 0,00363 R1 0,003629 0,003629 PP 0,003628 0,003628 S1 0,003625 0,003626 S2 0,003624 0,003625 S3 0,003621 0,003624

Рыночные сигналы Janction Текущий чистый объем открытых ордеров -0,41M $2,29 M $2,70 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,33 M 3-дневные активные продажи $0,32 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,81 M 7-дневные активные продажи $0,80 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Janction Чистый приток Цена JCTUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Janction (JCT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Janction в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч JCT / USDT $0,003621 $0,003621 $0,003621 -0,54% 4.72M (USDT) Торговля