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Технический анализ Janction (JCT) за сегодня

Технический анализ Janction (JCT) за сегодня

Страница анализа Janction предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JCT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Janction ниже.

Изменение цены Janction (JCT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003621---2,17%+6,03%+16,39%
Узнайте больше о цене Janction

Технические индикаторы Janction

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Janction на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003633
0,003632
R2
0,003632
0,00363
R1
0,003629
0,003629
PP
0,003628
0,003628
S1
0,003625
0,003626
S2
0,003624
0,003625
S3
0,003621
0,003624

Рыночные сигналы Janction

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,41M
$2,29 M
$2,70 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,33 M
3-дневные активные продажи
$0,32 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,81 M
7-дневные активные продажи
$0,80 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Janction

Чистый притокЦена JCTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JCT/USDT
$0,003621
$0,003621$0,003621
-0,54%
4.72M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JCT в USD

Сумма

JCT
JCT
USD
USD

1 JCT = 0,003621 USD

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