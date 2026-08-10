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Технический анализ Immutable X (IMX) за сегодня

Технический анализ Immutable X (IMX) за сегодня

Страница анализа Immutable X предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IMX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Immutable X ниже.

Изменение цены Immutable X (IMX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1118--+1,45%-17,43%-39,64%
Узнайте больше о цене Immutable X

Технические индикаторы Immutable X

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Immutable X на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 5
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1116
0,1115
R2
0,1115
0,1115
R1
0,1115
0,1115
PP
0,1114
0,1114
S1
0,1114
0,1114
S2
0,1113
0,1114
S3
0,1113
0,1113

Рыночные сигналы Immutable X

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,02M
$4,18 M
$4,16 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,34 M
7-дневные активные продажи
$0,36 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Immutable X

Чистый притокЦена IMXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,11
2026-08-09-$0,02 M0,11
2026-08-08-$0,01 M0,11
2026-08-07-$0,03 M0,11
2026-08-06-$0,04 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Immutable X

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IMX/USDT
$0,1119
$0,1119$0,1119
+0,44%
502.92K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IMX в USD

Сумма

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0,1118 USD

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