Технический анализ Immutable X (IMX) за сегодня Страница анализа Immutable X предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IMX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Immutable X ниже. Регистрация

Изменение цены Immutable X (IMX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1118 -- +1,45% -17,43% -39,64%

Технические индикаторы Immutable X

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Immutable X на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 13 Нейтрально 5 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 3 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1116 0,1115 R2 0,1115 0,1115 R1 0,1115 0,1115 PP 0,1114 0,1114 S1 0,1114 0,1114 S2 0,1113 0,1114 S3 0,1113 0,1113

Рыночные сигналы Immutable X Текущий чистый объем открытых ордеров 0,02M $4,18 M $4,16 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,11 M 3-дневные активные продажи $0,11 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,34 M 7-дневные активные продажи $0,36 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Immutable X Чистый приток Цена IMXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,11 2026-08-09 -$0,02 M 0,11 2026-08-08 -$0,01 M 0,11 2026-08-07 -$0,03 M 0,11 2026-08-06 -$0,04 M 0,11 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Immutable X (IMX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Immutable X в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч IMX / USDT $0,1119 $0,1119 $0,1119 +0,44% 502.92K (USDT) Торговля