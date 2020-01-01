Токеномика Immutable X (IMX) Откройте для себя ключевую информацию о Immutable X (IMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Immutable X (IMX) Immutable X — это решение масштабирования первого уровня (L2) для невзаимозаменяемых токенов (NFT) на Ethereum с мгновенной торговлей, широкой масштабируемостью и нулевой платой за газ для чеканки и торговли, и все это без ущерба для безопасности пользователей или активов. Immutable X — это самое передовое с технической точки зрения решение для масштабирования NFT из когда-либо созданных, разработанное с использованием мощной технологии проверки и свертки StarkWare STARK. Токен IMX — это собственный служебный токен ERC20 протокола Immutable X, который пользователи могут зарабатывать, выполняя действия, связанные с сетью, такие как торговля, и который можно использовать для оплаты комиссий, осуществления управления или участия в протоколе. Официальный сайт: https://www.immutable.com/ Whitepaper: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Купить IMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Immutable X (IMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Immutable X (IMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 838,19M $ 838,19M $ 838,19M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,87B $ 1,87B $ 1,87B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 898,20M $ 898,20M $ 898,20M Исторический максимум: $ 9,4987 $ 9,4987 $ 9,4987 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,4491 $ 0,4491 $ 0,4491 Узнайте больше о цене Immutable X (IMX)

Токеномика Immutable X (IMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Immutable X (IMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMX, изучите текущую цену IMX!

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