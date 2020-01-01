Токеномика Immutable X (IMX)
Информация о Immutable X (IMX)
Immutable X — это решение масштабирования первого уровня (L2) для невзаимозаменяемых токенов (NFT) на Ethereum с мгновенной торговлей, широкой масштабируемостью и нулевой платой за газ для чеканки и торговли, и все это без ущерба для безопасности пользователей или активов. Immutable X — это самое передовое с технической точки зрения решение для масштабирования NFT из когда-либо созданных, разработанное с использованием мощной технологии проверки и свертки StarkWare STARK. Токен IMX — это собственный служебный токен ERC20 протокола Immutable X, который пользователи могут зарабатывать, выполняя действия, связанные с сетью, такие как торговля, и который можно использовать для оплаты комиссий, осуществления управления или участия в протоколе.
Токеномика и анализ цен Immutable X (IMX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Immutable X (IMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Immutable X (IMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Immutable X (IMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов IMX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов IMX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMX, изучите текущую цену IMX!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 IMX = 0,4491 USD