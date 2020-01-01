Токеномика Immutable X (IMX)

Токеномика Immutable X (IMX)

Откройте для себя ключевую информацию о Immutable X (IMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Immutable X (IMX)

Immutable X — это решение масштабирования первого уровня (L2) для невзаимозаменяемых токенов (NFT) на Ethereum с мгновенной торговлей, широкой масштабируемостью и нулевой платой за газ для чеканки и торговли, и все это без ущерба для безопасности пользователей или активов. Immutable X — это самое передовое с технической точки зрения решение для масштабирования NFT из когда-либо созданных, разработанное с использованием мощной технологии проверки и свертки StarkWare STARK. Токен IMX — это собственный служебный токен ERC20 протокола Immutable X, который пользователи могут зарабатывать, выполняя действия, связанные с сетью, такие как торговля, и который можно использовать для оплаты комиссий, осуществления управления или участия в протоколе.

Официальный сайт:
https://www.immutable.com/
Whitepaper:
https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff

Токеномика и анализ цен Immutable X (IMX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Immutable X (IMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 838,19M
$ 838,19M$ 838,19M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,87B
$ 1,87B$ 1,87B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 898,20M
$ 898,20M$ 898,20M
Исторический максимум:
$ 9,4987
$ 9,4987$ 9,4987
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,4491
$ 0,4491$ 0,4491

Токеномика Immutable X (IMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Immutable X (IMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IMX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IMX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMX, изучите текущую цену IMX!

Как купить IMX

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История цены Immutable X (IMX)

Анализ истории цены IMX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.