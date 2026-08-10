Технический анализ SPACE ID (ID) за сегодня Страница анализа SPACE ID предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ID, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SPACE ID ниже. Регистрация

Изменение цены SPACE ID (ID) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02845 -- +7,07% -25,04% -17,59%

Технические индикаторы SPACE ID

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SPACE ID на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 1 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02843 0,02843 R2 0,02843 0,02842 R1 0,02842 0,02842 PP 0,02842 0,02842 S1 0,02841 0,02841 S2 0,02841 0,02841 S3 0,0284 0,02841

Рыночные сигналы SPACE ID Текущий чистый объем открытых ордеров -0,04M $7,15 M $7,19 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,20 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала SPACE ID Чистый приток Цена IDUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,03 2026-08-09 -$0,02 M 0,03 2026-08-08 $0,01 M 0,03 2026-08-07 -$0,06 M 0,03 2026-08-06 -$0,03 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте SPACE ID (ID) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SPACE ID в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ID / USDT $0,02845 $0,02845 $0,02845 +0,60% 2.08M (USDT) Торговля