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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SPACE ID, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SPACE ID, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SPACE ID (ID) за сегодня

Технический анализ SPACE ID (ID) за сегодня

Страница анализа SPACE ID предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ID, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SPACE ID ниже.

Изменение цены SPACE ID (ID)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02845--+7,07%-25,04%-17,59%
Узнайте больше о цене SPACE ID

Технические индикаторы SPACE ID

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SPACE ID на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02843
0,02843
R2
0,02843
0,02842
R1
0,02842
0,02842
PP
0,02842
0,02842
S1
0,02841
0,02841
S2
0,02841
0,02841
S3
0,0284
0,02841

Рыночные сигналы SPACE ID

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$7,15 M
$7,19 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SPACE ID

Чистый притокЦена IDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09-$0,02 M0,03
2026-08-08$0,01 M0,03
2026-08-07-$0,06 M0,03
2026-08-06-$0,03 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SPACE ID

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ID/USDT
$0,02845
$0,02845$0,02845
+0,60%
2.08M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ID в USD

Сумма

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0,02845 USD

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