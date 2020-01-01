Токеномика SPACE ID (ID) Откройте для себя ключевую информацию о SPACE ID (ID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SPACE ID (ID) SPACE ID создает универсальную сеть обслуживания имен с универсальной платформой идентификации для обнаружения, регистрации, торговли и управления доменами Web3. Она также включает в себя Web3 Name SDK и API для разработчиков на блокчейне и обеспечивает многоцепочечный сервис имен для каждого, чтобы легко создавать Web3-идентификацию. Официальный сайт: https://space.id Whitepaper: https://docs.space.id Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Купить ID сейчас!

Токеномика и анализ цен SPACE ID (ID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPACE ID (ID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 164,93M $ 164,93M $ 164,93M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 1,07B $ 1,07B $ 1,07B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 307,00M $ 307,00M $ 307,00M Исторический максимум: $ 1,8377 $ 1,8377 $ 1,8377 Исторический минимум: $ 0,1348710561542328 $ 0,1348710561542328 $ 0,1348710561542328 Текущая цена: $ 0,1535 $ 0,1535 $ 0,1535 Узнайте больше о цене SPACE ID (ID)

Токеномика SPACE ID (ID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPACE ID (ID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ID, изучите текущую цену ID!

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История цены SPACE ID (ID) Анализ истории цены ID помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ID прямо сейчас!

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