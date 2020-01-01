Токеномика SPACE ID (ID)

Токеномика SPACE ID (ID)

Откройте для себя ключевую информацию о SPACE ID (ID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SPACE ID (ID)

SPACE ID создает универсальную сеть обслуживания имен с универсальной платформой идентификации для обнаружения, регистрации, торговли и управления доменами Web3. Она также включает в себя Web3 Name SDK и API для разработчиков на блокчейне и обеспечивает многоцепочечный сервис имен для каждого, чтобы легко создавать Web3-идентификацию.

Официальный сайт:
https://space.id
Whitepaper:
https://docs.space.id
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

Токеномика и анализ цен SPACE ID (ID)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPACE ID (ID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 164,93M
$ 164,93M$ 164,93M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 1,07B
$ 1,07B$ 1,07B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 307,00M
$ 307,00M$ 307,00M
Исторический максимум:
$ 1,8377
$ 1,8377$ 1,8377
Исторический минимум:
$ 0,1348710561542328
$ 0,1348710561542328$ 0,1348710561542328
Текущая цена:
$ 0,1535
$ 0,1535$ 0,1535

Токеномика SPACE ID (ID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SPACE ID (ID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ID, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ID.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ID, изучите текущую цену ID!

Как купить ID

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История цены SPACE ID (ID)

Анализ истории цены ID помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.