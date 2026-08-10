Технический анализ Internet Computer (ICP) за сегодня Страница анализа Internet Computer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ICP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Internet Computer ниже. Регистрация

Изменение цены Internet Computer (ICP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $2,224 -- +8,11% -2,89% -32,59%

Технические индикаторы Internet Computer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Internet Computer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 5 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 2,2213 2,2206 R2 2,2206 2,2202 R1 2,2203 2,22 PP 2,2196 2,2196 S1 2,2193 2,2192 S2 2,2186 2,219 S3 2,2183 2,2186

Рыночные сигналы Internet Computer Текущий чистый объем открытых ордеров 0,24M $10,93 M $10,69 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $4,61 M 3-дневные активные продажи $4,60 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $7,32 M 7-дневные активные продажи $7,29 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Internet Computer Чистый приток Цена ICPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,31 M 2,23 2026-08-09 -$0,04 M 2,22 2026-08-08 $0,12 M 2,14 2026-08-07 -$0,02 M 2,09 2026-08-06 $0,01 M 2,08 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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