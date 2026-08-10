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Технический анализ Internet Computer (ICP) за сегодня

Технический анализ Internet Computer (ICP) за сегодня

Страница анализа Internet Computer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ICP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Internet Computer ниже.

Изменение цены Internet Computer (ICP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,224--+8,11%-2,89%-32,59%
Узнайте больше о цене Internet Computer

Технические индикаторы Internet Computer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Internet Computer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 5
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,2213
2,2206
R2
2,2206
2,2202
R1
2,2203
2,22
PP
2,2196
2,2196
S1
2,2193
2,2192
S2
2,2186
2,219
S3
2,2183
2,2186

Рыночные сигналы Internet Computer

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,24M
$10,93 M
$10,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$4,61 M
3-дневные активные продажи
$4,60 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$7,32 M
7-дневные активные продажи
$7,29 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Internet Computer

Чистый притокЦена ICPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,31 M2,23
2026-08-09-$0,04 M2,22
2026-08-08$0,12 M2,14
2026-08-07-$0,02 M2,09
2026-08-06$0,01 M2,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ICP/USDT
$2,223
$2,223$2,223
+0,09%
59.23K (USDT)
ICP/USDC
$2,223
$2,223$2,223
+0,18%
25.85K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ICP в USD

Сумма

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2,224 USD

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