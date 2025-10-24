Согласно вашему прогнозу, IShares Gold Trust потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 77,87.

Согласно вашему прогнозу, IShares Gold Trust потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 81,7635.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена IAUON составляет $ 85,8516 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена IAUON в 2028 году составит $ 90,1442 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IAUON в 2029 году составит $ 94,6514 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IAUON в 2030 году составит $ 99,3840 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена IShares Gold Trust потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 161,8861.

В 2050 году цена IShares Gold Trust потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 263,6954.