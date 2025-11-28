Что такое IAUON

Токеномика и анализ цен iShares Gold Trust (IAUON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iShares Gold Trust (IAUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,34M $ 9,34M $ 9,34M Общее предложение: $ 119,49K $ 119,49K $ 119,49K Оборотное предложение: $ 119,49K $ 119,49K $ 119,49K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,34M $ 9,34M $ 9,34M Исторический максимум: $ 82,59 $ 82,59 $ 82,59 Исторический минимум: $ 66,2823140111318 $ 66,2823140111318 $ 66,2823140111318 Текущая цена: $ 78,14 $ 78,14 $ 78,14 Узнайте больше о цене iShares Gold Trust (IAUON) Купить IAUON сейчас!

Информация о iShares Gold Trust (IAUON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/iauon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4f0CA3df1c2e6b943cf82E649d576ffe7B2fABCF

Токеномика iShares Gold Trust (IAUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iShares Gold Trust (IAUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IAUON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IAUON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IAUON, изучите текущую цену IAUON!

Как купить IAUON Заинтересованы в добавлении iShares Gold Trust (IAUON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IAUON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить IAUON на MEXC прямо сейчас! История цены iShares Gold Trust (IAUON) Анализ истории цены IAUON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IAUON прямо сейчас! Прогноз цены IAUON Хотите узнать, куда может двигаться IAUON? Наша страница прогноза цены IAUON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена IAUON прямо сейчас!

