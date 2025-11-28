Токеномика iShares Gold Trust (IAUON)

Токеномика iShares Gold Trust (IAUON)

Откройте для себя ключевую информацию о iShares Gold Trust (IAUON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:24:04 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен iShares Gold Trust (IAUON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене iShares Gold Trust (IAUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M
Общее предложение:
$ 119,49K
$ 119,49K$ 119,49K
Оборотное предложение:
$ 119,49K
$ 119,49K$ 119,49K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M
Исторический максимум:
$ 82,59
$ 82,59$ 82,59
Исторический минимум:
$ 66,2823140111318
$ 66,2823140111318$ 66,2823140111318
Текущая цена:
$ 78,14
$ 78,14$ 78,14

Информация о iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/iauon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x4f0CA3df1c2e6b943cf82E649d576ffe7B2fABCF

Токеномика iShares Gold Trust (IAUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики iShares Gold Trust (IAUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IAUON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IAUON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IAUON, изучите текущую цену IAUON!

Как купить IAUON

Заинтересованы в добавлении iShares Gold Trust (IAUON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IAUON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены iShares Gold Trust (IAUON)

Анализ истории цены IAUON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IAUON

Хотите узнать, куда может двигаться IAUON? Наша страница прогноза цены IAUON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

