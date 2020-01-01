Токеномика HashKey Platform (HSK)

Токеномика HashKey Platform (HSK)

Откройте для себя ключевую информацию о HashKey Platform (HSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HashKey Platform (HSK)

HSK – это токен платформы HashKey Group, который будет использоваться во всех сферах деятельности HashKey, включая глобальные лицензированные биржи, инвестиции и управление активами, токенизацию, инфраструктурные услуги и многое другое. Кроме того, HSK – это нативный токен и газовый токен HashKey Chain, публичной сети 2 уровня, способствующей долгосрочному росту экосистемы.

Официальный сайт:
https://hsk.hashkey.com
Whitepaper:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

Токеномика и анализ цен HashKey Platform (HSK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashKey Platform (HSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 86,64M
$ 86,64M$ 86,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 132,50M
$ 132,50M$ 132,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 653,90M
$ 653,90M$ 653,90M
Исторический максимум:
$ 2,5982
$ 2,5982$ 2,5982
Исторический минимум:
$ 0,24981610577534416
$ 0,24981610577534416$ 0,24981610577534416
Текущая цена:
$ 0,6539
$ 0,6539$ 0,6539

Токеномика HashKey Platform (HSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HashKey Platform (HSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HSK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HSK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HSK, изучите текущую цену HSK!

Как купить HSK

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История цены HashKey Platform (HSK)

Анализ истории цены HSK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HSK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.