Токеномика HashKey Platform (HSK) Откройте для себя ключевую информацию о HashKey Platform (HSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HashKey Platform (HSK) HSK – это токен платформы HashKey Group, который будет использоваться во всех сферах деятельности HashKey, включая глобальные лицензированные биржи, инвестиции и управление активами, токенизацию, инфраструктурные услуги и многое другое. Кроме того, HSK – это нативный токен и газовый токен HashKey Chain, публичной сети 2 уровня, способствующей долгосрочному росту экосистемы. Официальный сайт: https://hsk.hashkey.com Whitepaper: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Купить HSK сейчас!

Токеномика и анализ цен HashKey Platform (HSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashKey Platform (HSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,64M $ 86,64M $ 86,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 132,50M $ 132,50M $ 132,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 653,90M $ 653,90M $ 653,90M Исторический максимум: $ 2,5982 $ 2,5982 $ 2,5982 Исторический минимум: $ 0,24981610577534416 $ 0,24981610577534416 $ 0,24981610577534416 Текущая цена: $ 0,6539 $ 0,6539 $ 0,6539 Узнайте больше о цене HashKey Platform (HSK)

Токеномика HashKey Platform (HSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HashKey Platform (HSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HSK, изучите текущую цену HSK!

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