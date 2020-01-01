Токеномика Hamster Kombat (HMSTR) Откройте для себя ключевую информацию о Hamster Kombat (HMSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hamster Kombat (HMSTR) Hamster Kombat - это игра-симулятор генерального директора криптобиржи, созданная в Telegram и насчитывающая 300 миллионов игроков. Ее задача – плавно перевести 1 000 000 000 пользователей Web2 в Web3. Официальный сайт: https://hamsterkombat.io/ Whitepaper: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Купить HMSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Hamster Kombat (HMSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster Kombat (HMSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,05M $ 44,05M $ 44,05M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 64,38B $ 64,38B $ 64,38B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,43M $ 68,43M $ 68,43M Исторический максимум: $ 0,0189 $ 0,0189 $ 0,0189 Исторический минимум: $ 0,000638554676099346 $ 0,000638554676099346 $ 0,000638554676099346 Текущая цена: $ 0,0006843 $ 0,0006843 $ 0,0006843 Узнайте больше о цене Hamster Kombat (HMSTR)

Токеномика Hamster Kombat (HMSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hamster Kombat (HMSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMSTR, изучите текущую цену HMSTR!

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