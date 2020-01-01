Токеномика Hamster Kombat (HMSTR)

Токеномика Hamster Kombat (HMSTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Hamster Kombat (HMSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat - это игра-симулятор генерального директора криптобиржи, созданная в Telegram и насчитывающая 300 миллионов игроков. Ее задача – плавно перевести 1 000 000 000 пользователей Web2 в Web3.

Официальный сайт:
https://hamsterkombat.io/
Whitepaper:
https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo

Токеномика и анализ цен Hamster Kombat (HMSTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster Kombat (HMSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,05M
$ 44,05M$ 44,05M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 64,38B
$ 64,38B$ 64,38B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 68,43M
$ 68,43M$ 68,43M
Исторический максимум:
$ 0,0189
$ 0,0189$ 0,0189
Исторический минимум:
$ 0,000638554676099346
$ 0,000638554676099346$ 0,000638554676099346
Текущая цена:
$ 0,0006843
$ 0,0006843$ 0,0006843

Токеномика Hamster Kombat (HMSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hamster Kombat (HMSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HMSTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HMSTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMSTR, изучите текущую цену HMSTR!

Как купить HMSTR

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История цены Hamster Kombat (HMSTR)

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Прогноз цены HMSTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.