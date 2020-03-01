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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по HIVE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по HIVE, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ HIVE (HIVE) за сегодня

Технический анализ HIVE (HIVE) за сегодня

Страница анализа HIVE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HIVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе HIVE ниже.

Изменение цены HIVE (HIVE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04168--+0,99%-16,91%-38,51%
Узнайте больше о цене HIVE

Технические индикаторы HIVE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот HIVE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 4
Покупка 20
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04167
0,04166
R2
0,04166
0,04166
R1
0,04166
0,04166
PP
0,04165
0,04165
S1
0,04165
0,04165
S2
0,04164
0,04165
S3
0,04164
0,04164

Рыночные сигналы HIVE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$1,46 M
$1,48 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,02 M
7-дневные активные продажи
$0,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала HIVE

Чистый притокЦена HIVEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09-$0,01 M0,04
2026-08-08-$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,01 M0,04
2026-08-06$0,06 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о HIVE

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HIVE/USDT
$0,04168
$0,04168$0,04168
-0,85%
1.42M (USDT)
HIVE/USDC
$0,04165
$0,04165$0,04165
-0,89%
1.33M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HIVE в USD

Сумма

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0,04168 USD

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