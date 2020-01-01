Токеномика Hive Intelligence (HINT) Откройте для себя ключевую информацию о Hive Intelligence (HINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence – это инфраструктурный слой для ИИ-агентов, предоставляющий единый API для данных блокчейна в режиме реального времени. Он устраняет фрагментацию данных, позволяя ИИ-агентам запрашивать и взаимодействовать с ончейн без особых усилий. Официальный сайт: http://hiveintelligence.xyz Whitepaper: http://docs.hiveintelligence.xyz Обозреватель блоков: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Купить HINT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hive Intelligence (HINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hive Intelligence (HINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 460,38M $ 460,38M $ 460,38M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04414 $ 0,04414 $ 0,04414 Исторический минимум: $ 0,00207862882740898 $ 0,00207862882740898 $ 0,00207862882740898 Текущая цена: $ 0,007209 $ 0,007209 $ 0,007209 Узнайте больше о цене Hive Intelligence (HINT)

Токеномика Hive Intelligence (HINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hive Intelligence (HINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HINT, изучите текущую цену HINT!

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