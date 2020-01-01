Токеномика Hive Intelligence (HINT)

Токеномика Hive Intelligence (HINT)

Откройте для себя ключевую информацию о Hive Intelligence (HINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence – это инфраструктурный слой для ИИ-агентов, предоставляющий единый API для данных блокчейна в режиме реального времени. Он устраняет фрагментацию данных, позволяя ИИ-агентам запрашивать и взаимодействовать с ончейн без особых усилий.

Официальный сайт:
http://hiveintelligence.xyz
Whitepaper:
http://docs.hiveintelligence.xyz
Обозреватель блоков:
https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787

Токеномика и анализ цен Hive Intelligence (HINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hive Intelligence (HINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,32M
$ 3,32M$ 3,32M
Общее предложение:
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----
Оборотное предложение:
$ 460,38M
$ 460,38M$ 460,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,04414
$ 0,04414$ 0,04414
Исторический минимум:
$ 0,00207862882740898
$ 0,00207862882740898$ 0,00207862882740898
Текущая цена:
$ 0,007209
$ 0,007209$ 0,007209

Токеномика Hive Intelligence (HINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hive Intelligence (HINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HINT, изучите текущую цену HINT!

Как купить HINT

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История цены Hive Intelligence (HINT)

Анализ истории цены HINT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HINT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.