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Технический анализ Hedera (HBAR) за сегодня

Технический анализ Hedera (HBAR) за сегодня

Страница анализа Hedera предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HBAR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hedera ниже.

Изменение цены Hedera (HBAR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06866---0,25%-0,09%-27,49%
Узнайте больше о цене Hedera

Технические индикаторы Hedera

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hedera на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06866
0,06866
R2
0,06866
0,06865
R1
0,06865
0,06865
PP
0,06865
0,06865
S1
0,06864
0,06864
S2
0,06864
0,06864
S3
0,06863
0,06864

Рыночные сигналы Hedera

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$14,48 M
$14,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,53M
3-дневные активные покупки
$9,97 M
3-дневные активные продажи
$9,43 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,23M
7-дневные активные покупки
$28,24 M
7-дневные активные продажи
$27,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hedera

Чистый притокЦена HBARUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,50 M0,07
2026-08-09-$0,12 M0,07
2026-08-08$0,42 M0,07
2026-08-07-$0,06 M0,07
2026-08-06$0,32 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Hedera

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HBAR/USDT
$0,06866
$0,06866$0,06866
-0,77%
2.36M (USDT)
HBAR/USDC
$0,06862
$0,06862$0,06862
-0,75%
1.97M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HBAR в USD

Сумма

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0,06866 USD

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