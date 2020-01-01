Токеномика Gitcoin (GTC) Откройте для себя ключевую информацию о Gitcoin (GTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gitcoin (GTC) Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Официальный сайт: https://gitcoin.co/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Купить GTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Gitcoin (GTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gitcoin (GTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,16M $ 22,16M $ 22,16M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 96,38M $ 96,38M $ 96,38M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 28,957 $ 28,957 $ 28,957 Исторический минимум: $ 0,19580728738080047 $ 0,19580728738080047 $ 0,19580728738080047 Текущая цена: $ 0,2299 $ 0,2299 $ 0,2299 Узнайте больше о цене Gitcoin (GTC)

Токеномика Gitcoin (GTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gitcoin (GTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTC, изучите текущую цену GTC!

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