Токеномика Gitcoin (GTC)

Токеномика Gitcoin (GTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Gitcoin (GTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Официальный сайт:
https://gitcoin.co/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Токеномика и анализ цен Gitcoin (GTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gitcoin (GTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,16M
$ 22,16M$ 22,16M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 96,38M
$ 96,38M$ 96,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 28,957
$ 28,957$ 28,957
Исторический минимум:
$ 0,19580728738080047
$ 0,19580728738080047$ 0,19580728738080047
Текущая цена:
$ 0,2299
$ 0,2299$ 0,2299

Токеномика Gitcoin (GTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gitcoin (GTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTC, изучите текущую цену GTC!

Как купить GTC

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История цены Gitcoin (GTC)

Анализ истории цены GTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.