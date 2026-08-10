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Технический анализ Gitcoin (GTC) за сегодня

Технический анализ Gitcoin (GTC) за сегодня

Страница анализа Gitcoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gitcoin ниже.

Изменение цены Gitcoin (GTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0883--+19,00%+26,41%-37,26%
Узнайте больше о цене Gitcoin

Поток капитала Gitcoin

Чистый притокЦена GTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,09
2026-08-09-$0,01 M0,09
2026-08-08$0,00 M0,09
2026-08-07-$0,01 M0,08
2026-08-06$0,00 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GTC/USDT
$0,08823
$0,08823$0,08823
-2,04%
724.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GTC в USD

Сумма

GTC
GTC
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USD

1 GTC = 0,0883 USD

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