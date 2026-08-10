Технический анализ Тон (GRAM) за сегодня
Изменение цены Тон (GRAM)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,334
|--
|-4,79%
|-19,88%
|-43,69%
Технические индикаторы Тон
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Тон на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 0
|Покупка 8
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 3
|Покупка 6
Рыночные сигналы Тон
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Тон
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,08 M
|1,34
|2026-08-09
|$0,24 M
|1,34
|2026-08-08
|$0,71 M
|1,36
|2026-08-07
|-$0,41 M
|1,33
|2026-08-06
|-$0,37 M
|1,38
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о Тон
Торгуйте Тон (GRAM) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Тон в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.