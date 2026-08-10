Технический анализ Тон (GRAM) за сегодня Страница анализа Тон предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRAM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Тон ниже. Регистрация

Изменение цены Тон (GRAM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,334 -- -4,79% -19,88% -43,69%

Технические индикаторы Тон

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Тон на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 3 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 3 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,3353 1,3346 R2 1,3346 1,3342 R1 1,3343 1,334 PP 1,3336 1,3336 S1 1,3333 1,3332 S2 1,3326 1,333 S3 1,3323 1,3326

Рыночные сигналы Тон Текущий чистый объем открытых ордеров -0,66M $8,58 M $9,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $0,65 M 3-дневные активные продажи $0,66 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,27M 7-дневные активные покупки $3,96 M 7-дневные активные продажи $3,68 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Тон Чистый приток Цена GRAMUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,08 M 1,34 2026-08-09 $0,24 M 1,34 2026-08-08 $0,71 M 1,36 2026-08-07 -$0,41 M 1,33 2026-08-06 -$0,37 M 1,38 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Тон (GRAM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Тон в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GRAM / USDT $1,335 $1,335 $1,335 -0,59% 482.93K (USDT) Торговля GRAM / USDC $1,333 $1,333 $1,333 -0,74% 48.98K (USDT) Торговля GRAM / EUR $1,155 $1,155 $1,155 -0,77% 46.11K (USDT) Торговля GRAM / USD1 $1,333 $1,333 $1,333 -0,74% 42.39K (USDT) Торговля