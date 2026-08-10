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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Тон, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Тон, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Тон (GRAM) за сегодня

Технический анализ Тон (GRAM) за сегодня

Страница анализа Тон предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRAM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Тон ниже.

Изменение цены Тон (GRAM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,334---4,79%-19,88%-43,69%
Узнайте больше о цене Тон

Технические индикаторы Тон

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Тон на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 3
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,3353
1,3346
R2
1,3346
1,3342
R1
1,3343
1,334
PP
1,3336
1,3336
S1
1,3333
1,3332
S2
1,3326
1,333
S3
1,3323
1,3326

Рыночные сигналы Тон

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,66M
$8,58 M
$9,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,65 M
3-дневные активные продажи
$0,66 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,27M
7-дневные активные покупки
$3,96 M
7-дневные активные продажи
$3,68 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Тон

Чистый притокЦена GRAMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,08 M1,34
2026-08-09$0,24 M1,34
2026-08-08$0,71 M1,36
2026-08-07-$0,41 M1,33
2026-08-06-$0,37 M1,38

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Тон

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRAM/USDT
$1,335
$1,335$1,335
-0,59%
482.93K (USDT)
GRAM/USDC
$1,333
$1,333$1,333
-0,74%
48.98K (USDT)
GRAM/EUR
$1,155
$1,155$1,155
-0,77%
46.11K (USDT)
GRAM/USD1
$1,333
$1,333$1,333
-0,74%
42.39K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GRAM в USD

Сумма

GRAM
GRAM
USD
USD

1 GRAM = 1,334 USD

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