Токеномика Gram (GRAM) Откройте для себя ключевую информацию о Gram (GRAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gram (GRAM) Gram - это децентрализованная криптовалюта, распределение которой происходит с помощью PoW-механизма на базе The Open Network Blockchain (TON). Официальный сайт: https://gramcoin.org Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O Купить GRAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Gram (GRAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gram (GRAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,55M $ 14,55M $ 14,55M Исторический максимум: $ 0,0847 $ 0,0847 $ 0,0847 Исторический минимум: $ 0,0000039432576 $ 0,0000039432576 $ 0,0000039432576 Текущая цена: $ 0,00291 $ 0,00291 $ 0,00291 Узнайте больше о цене Gram (GRAM)

Токеномика Gram (GRAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gram (GRAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAM, изучите текущую цену GRAM!

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