Согласно вашему прогнозу, Alphabet xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 254,85.

Согласно вашему прогнозу, Alphabet xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 267,5925.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена GOOGLX составляет $ 280,9721 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена GOOGLX в 2028 году составит $ 295,0207 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOOGLX в 2029 году составит $ 309,7717 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOOGLX в 2030 году составит $ 325,2603 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Alphabet xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 529,8148.

В 2050 году цена Alphabet xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 863,0125.