Токеномика Alphabet xStock (GOOGLX)

Токеномика Alphabet xStock (GOOGLX)

Откройте для себя ключевую информацию о Alphabet xStock (GOOGLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:50:01 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Alphabet xStock (GOOGLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alphabet xStock (GOOGLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,47M
$ 5,47M$ 5,47M
Общее предложение:
$ 22,60K
$ 22,60K$ 22,60K
Оборотное предложение:
$ 22,60K
$ 22,60K$ 22,60K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,47M
$ 5,47M$ 5,47M
Исторический максимум:
$ 258,9
$ 258,9$ 258,9
Исторический минимум:
$ 169,44795144400413
$ 169,44795144400413$ 169,44795144400413
Текущая цена:
$ 241,99
$ 241,99$ 241,99

Информация о Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. GOOGLx отслеживает цену Alphabet Inc. Class A (базового актива). GOOGLx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Alphabet Inc. Class A в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Токеномика Alphabet xStock (GOOGLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alphabet xStock (GOOGLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOOGLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOOGLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOGLX, изучите текущую цену GOOGLX!

Как купить GOOGLX

Заинтересованы в добавлении Alphabet xStock (GOOGLX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GOOGLX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Alphabet xStock (GOOGLX)

Анализ истории цены GOOGLX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOOGLX

Хотите узнать, куда может двигаться GOOGLX? Наша страница прогноза цены GOOGLX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»