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Технический анализ GoMining (GOMINING) за сегодня
Изменение цены GoMining (GOMINING)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,29
|--
|+1,15%
|+1,15%
|-4,70%
Поток капитала GoMining
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|0,29
|2026-08-09
|$0,00 M
|0,29
|2026-08-08
|$0,00 M
|0,29
|2026-08-07
|$0,01 M
|0,29
|2026-08-06
|-$0,02 M
|0,26
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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