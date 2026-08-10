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Технический анализ Gains Network (GNS) за сегодня

Технический анализ Gains Network (GNS) за сегодня

Страница анализа Gains Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GNS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gains Network ниже.

Изменение цены Gains Network (GNS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5305--+8,15%-13,77%-11,34%
Узнайте больше о цене Gains Network

Поток капитала Gains Network

Чистый притокЦена GNSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,53
2026-08-09$0,01 M0,53
2026-08-08-$0,02 M0,51
2026-08-07$0,02 M0,51
2026-08-06$0,01 M0,50

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Gains Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GNS/USDT
$0,5308
$0,5308$0,5308
+0,60%
104.49K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GNS в USD

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USD

1 GNS = 0,5305 USD

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