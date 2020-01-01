Токеномика Gains Network (GNS) Откройте для себя ключевую информацию о Gains Network (GNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gains Network (GNS) Gains Network разрабатывает gTrade, эффективную с точки зрения ликвидности, мощную и удобную децентрализованную торговую платформу с кредитным плечом. gTrade, наш первый продукт, не существовал бы без токена GNS ($GNS). Он действует как механизм эффективности ликвидности, который помогает нам извлекать выгоду из наших ресурсов и предлагать лучший торговый опыт, а также прибыль для тех, кто участвует в экосистеме. На протяжении своего существования он был чистым дефляционным. Официальный сайт: https://gains.trade Whitepaper: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 Купить GNS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gains Network (GNS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gains Network (GNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,29M $ 52,29M $ 52,29M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 29,12M $ 29,12M $ 29,12M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 15 $ 15 $ 15 Исторический минимум: $ 0,25898651506436027 $ 0,25898651506436027 $ 0,25898651506436027 Текущая цена: $ 1,796 $ 1,796 $ 1,796 Узнайте больше о цене Gains Network (GNS)

Токеномика Gains Network (GNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gains Network (GNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNS, изучите текущую цену GNS!

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