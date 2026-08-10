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Технический анализ Gnosis (GNO) за сегодня

Технический анализ Gnosis (GNO) за сегодня

Страница анализа Gnosis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GNO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gnosis ниже.

Изменение цены Gnosis (GNO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$106,45--+3,46%-1,81%-18,41%
Узнайте больше о цене Gnosis

Поток капитала Gnosis

Чистый притокЦена GNOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M106,61
2026-08-09$0,00 M106,46
2026-08-08$0,00 M106,73
2026-08-07$0,00 M107,12
2026-08-06$0,00 M106,25

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GNO/USDT
$106,5
$106,5$106,5
+0,02%
542.24 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GNO в USD

Сумма

GNO
GNO
USD
USD

1 GNO = 106,45 USD

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