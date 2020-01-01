Токеномика Gnosis (GNO) Откройте для себя ключевую информацию о Gnosis (GNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gnosis (GNO) Gnosis Chain - один из первых сайдчейнов Ethereum, который остался верен своим ценностям. Она состоит из множества продуктов, включая Gnosis Safe, Gnosis Protocol и GnosisDAO, позволяющих пользователям создавать, торговать и хранить цифровые активы на Ethereum. Официальный сайт: https://gnosis.io/ Whitepaper: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Купить GNO сейчас!

Токеномика и анализ цен Gnosis (GNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gnosis (GNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 289,84M $ 289,84M $ 289,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 445,2 $ 445,2 $ 445,2 Исторический минимум: $ 7,05027795992 $ 7,05027795992 $ 7,05027795992 Текущая цена: $ 109,83 $ 109,83 $ 109,83 Узнайте больше о цене Gnosis (GNO)

Токеномика Gnosis (GNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gnosis (GNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNO, изучите текущую цену GNO!

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