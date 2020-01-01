Токеномика Gnosis (GNO)

Токеномика Gnosis (GNO)

Откройте для себя ключевую информацию о Gnosis (GNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Gnosis (GNO)

Gnosis Chain - один из первых сайдчейнов Ethereum, который остался верен своим ценностям. Она состоит из множества продуктов, включая Gnosis Safe, Gnosis Protocol и GnosisDAO, позволяющих пользователям создавать, торговать и хранить цифровые активы на Ethereum.

Официальный сайт:
https://gnosis.io/
Whitepaper:
https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96

Токеномика и анализ цен Gnosis (GNO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gnosis (GNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 289,84M
$ 289,84M$ 289,84M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,64M
$ 2,64M$ 2,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 445,2
$ 445,2$ 445,2
Исторический минимум:
$ 7,05027795992
$ 7,05027795992$ 7,05027795992
Текущая цена:
$ 109,83
$ 109,83$ 109,83

Токеномика Gnosis (GNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gnosis (GNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GNO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GNO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNO, изучите текущую цену GNO!

Как купить GNO

Заинтересованы в добавлении Gnosis (GNO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GNO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Gnosis (GNO)

Анализ истории цены GNO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GNO

Хотите узнать, куда может двигаться GNO? Наша страница прогноза цены GNO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.