Токеномика GameStop (GMEON)

Токеномика GameStop (GMEON)

Откройте для себя ключевую информацию о GameStop (GMEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:57:09 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен GameStop (GMEON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameStop (GMEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 235.64K
$ 235.64K$ 235.64K
Общее предложение:
$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K
Оборотное предложение:
$ 10.63K
$ 10.63K$ 10.63K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 235.64K
$ 235.64K$ 235.64K
Исторический максимум:
$ 28.31
$ 28.31$ 28.31
Исторический минимум:
$ 19.96613014120138
$ 19.96613014120138$ 19.96613014120138
Текущая цена:
$ 22.16
$ 22.16$ 22.16

Информация о GameStop (GMEON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/gmeon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x71d24Baeb0A033ec5F90FF65C4210545AF378D97

Токеномика GameStop (GMEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GameStop (GMEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMEON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMEON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMEON, изучите текущую цену GMEON!

Как купить GMEON

Заинтересованы в добавлении GameStop (GMEON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GMEON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены GameStop (GMEON)

Анализ истории цены GMEON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GMEON

Хотите узнать, куда может двигаться GMEON? Наша страница прогноза цены GMEON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»