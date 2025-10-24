Согласно вашему прогнозу, GameStop потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 23,99.

Согласно вашему прогнозу, GameStop потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 25,1895.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена GMEON составляет $ 26,4489 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена GMEON в 2028 году составит $ 27,7714 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GMEON в 2029 году составит $ 29,1599 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GMEON в 2030 году составит $ 30,6179 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена GameStop потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 49,8734.

В 2050 году цена GameStop потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 81,2386.