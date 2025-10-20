Текущая цена GraphAI сегодня составляет 0.1392 USD. Следите за обновлениями цены GAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GraphAI сегодня составляет 0.1392 USD. Следите за обновлениями цены GAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GAI прямо сейчас на MEXC.

GraphAI Курс (GAI)

Текущая цена 1 GAI в USD:

График цены GraphAI (GAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:36:20 (UTC+8)

Информация о ценах GraphAI (GAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
-0,51%

-5,76%

-7,14%

-7,14%

Текущая цена GraphAI (GAI) составляет $ 0,1392. За последние 24 часа GAI торговался в диапазоне от $ 0,1319 до $ 0,1488, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GAI за все время составляет $ 0,8571500421232581, а минимальная – $ 0,000940784235454038.

Что касается краткосрочной динамики, GAI изменился на -0,51% за последний час, на -5,76% за 24 часа и на -7,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GraphAI (GAI)

Текущая рыночная капитализация GraphAI составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 516,38K. Циркулируещее обращение GAI составляет 0,00, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,92M.

История цен GraphAI (GAI) в USD

Отслеживайте изменения цены GraphAI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00849-5,76%
30 дней$ -0,1162-45,50%
60 дней$ -0,0608-30,40%
90 дней$ -0,0608-30,40%
Изменение цены GraphAI сегодня

Сегодня для GAI зафиксировано изменение $ -0,00849 (-5,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GraphAI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1162 (-45,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GraphAI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GAI изменился на $ -0,0608 (-30,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GraphAI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0608 (-30,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GraphAI (GAI)?

Просмотеть страницу истории цен GraphAI.

Что такое GraphAI (GAI)

Первый уровень данных на базе MCP с поддержкой GraphRAG, позволяющий интегрировать RWA в мир DeFAI. GraphAI представляет революционный подход к использованию данных блокчейна, позволяющий разработчикам и пользователям создавать мощные децентрализованные приложения (dApp) на базе ИИ.

GraphAI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в GraphAI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о GraphAI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки GraphAI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены GraphAI (USD)

Сколько будет стоить GraphAI (GAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GraphAI (GAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GraphAI.

Проверьте прогноз цены GraphAI!

Токеномика GraphAI (GAI)

Понимание токеномики GraphAI (GAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GAI прямо сейчас!

Как купить GraphAI (GAI)

Ищете как купить GraphAI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести GraphAI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GAI на местную валюту

1 GraphAI (GAI) в VND
3 663,048
1 GraphAI (GAI) в AUD
A$0,212976
1 GraphAI (GAI) в GBP
0,1044
1 GraphAI (GAI) в EUR
0,119712
1 GraphAI (GAI) в USD
$0,1392
1 GraphAI (GAI) в MYR
RM0,587424
1 GraphAI (GAI) в TRY
5,843616
1 GraphAI (GAI) в JPY
¥21,1584
1 GraphAI (GAI) в ARS
ARS$187,853184
1 GraphAI (GAI) в RUB
11,333664
1 GraphAI (GAI) в INR
12,223152
1 GraphAI (GAI) в IDR
Rp2 319,999072
1 GraphAI (GAI) в PHP
8,159904
1 GraphAI (GAI) в EGP
￡E.6,623136
1 GraphAI (GAI) в BRL
R$0,748896
1 GraphAI (GAI) в CAD
C$0,193488
1 GraphAI (GAI) в BDT
16,993536
1 GraphAI (GAI) в NGN
203,507616
1 GraphAI (GAI) в COP
$543,75
1 GraphAI (GAI) в ZAR
R.2,40816
1 GraphAI (GAI) в UAH
5,83248
1 GraphAI (GAI) в TZS
T.Sh.345,408096
1 GraphAI (GAI) в VES
Bs29,232
1 GraphAI (GAI) в CLP
$131,8224
1 GraphAI (GAI) в PKR
Rs39,399168
1 GraphAI (GAI) в KZT
74,918832
1 GraphAI (GAI) в THB
฿4,5588
1 GraphAI (GAI) в TWD
NT$4,285968
1 GraphAI (GAI) в AED
د.إ0,510864
1 GraphAI (GAI) в CHF
Fr0,109968
1 GraphAI (GAI) в HKD
HK$1,081584
1 GraphAI (GAI) в AMD
֏53,25096
1 GraphAI (GAI) в MAD
.د.م1,288992
1 GraphAI (GAI) в MXN
$2,56128
1 GraphAI (GAI) в SAR
ريال0,522
1 GraphAI (GAI) в ETB
Br21,077664
1 GraphAI (GAI) в KES
KSh17,976288
1 GraphAI (GAI) в JOD
د.أ0,0986928
1 GraphAI (GAI) в PLN
0,506688
1 GraphAI (GAI) в RON
лв0,608304
1 GraphAI (GAI) в SEK
kr1,305696
1 GraphAI (GAI) в BGN
лв0,233856
1 GraphAI (GAI) в HUF
Ft46,726656
1 GraphAI (GAI) в CZK
2,914848
1 GraphAI (GAI) в KWD
د.ك0,0425952
1 GraphAI (GAI) в ILS
0,457968
1 GraphAI (GAI) в BOB
Bs0,961872
1 GraphAI (GAI) в AZN
0,23664
1 GraphAI (GAI) в TJS
SM1,288992
1 GraphAI (GAI) в GEL
0,37584
1 GraphAI (GAI) в AOA
Kz126,890544
1 GraphAI (GAI) в BHD
.د.ب0,0523392
1 GraphAI (GAI) в BMD
$0,1392
1 GraphAI (GAI) в DKK
kr0,895056
1 GraphAI (GAI) в HNL
L3,655392
1 GraphAI (GAI) в MUR
6,336384
1 GraphAI (GAI) в NAD
$2,416512
1 GraphAI (GAI) в NOK
kr1,389216
1 GraphAI (GAI) в NZD
$0,242208
1 GraphAI (GAI) в PAB
B/.0,1392
1 GraphAI (GAI) в PGK
K0,58464
1 GraphAI (GAI) в QAR
ر.ق0,506688
1 GraphAI (GAI) в RSD
дин.14,053632
1 GraphAI (GAI) в UZS
soʻm1 677,108048
1 GraphAI (GAI) в ALL
L11,607888
1 GraphAI (GAI) в ANG
ƒ0,249168
1 GraphAI (GAI) в AWG
ƒ0,25056
1 GraphAI (GAI) в BBD
$0,2784
1 GraphAI (GAI) в BAM
KM0,233856
1 GraphAI (GAI) в BIF
Fr410,5008
1 GraphAI (GAI) в BND
$0,18096
1 GraphAI (GAI) в BSD
$0,1392
1 GraphAI (GAI) в JMD
$22,338816
1 GraphAI (GAI) в KHR
561,2892
1 GraphAI (GAI) в KMF
Fr59,0208
1 GraphAI (GAI) в LAK
3 026,086896
1 GraphAI (GAI) в LKR
රු42,245808
1 GraphAI (GAI) в MDL
L2,362224
1 GraphAI (GAI) в MGA
Ar624,21456
1 GraphAI (GAI) в MOP
P1,1136
1 GraphAI (GAI) в MVR
2,12976
1 GraphAI (GAI) в MWK
MK241,24752
1 GraphAI (GAI) в MZN
MT8,89488
1 GraphAI (GAI) в NPR
रु19,563168
1 GraphAI (GAI) в PYG
987,2064
1 GraphAI (GAI) в RWF
Fr201,9792
1 GraphAI (GAI) в SBD
$1,145616
1 GraphAI (GAI) в SCR
1,902864
1 GraphAI (GAI) в SRD
$5,524848
1 GraphAI (GAI) в SVC
$1,218
1 GraphAI (GAI) в SZL
L2,416512
1 GraphAI (GAI) в TMT
m0,488592
1 GraphAI (GAI) в TND
د.ت0,4089696
1 GraphAI (GAI) в TTD
$0,943776
1 GraphAI (GAI) в UGX
Sh484,9728
1 GraphAI (GAI) в XAF
Fr78,5088
1 GraphAI (GAI) в XCD
$0,37584
1 GraphAI (GAI) в XOF
Fr78,5088
1 GraphAI (GAI) в XPF
Fr14,1984
1 GraphAI (GAI) в BWP
P1,86528
1 GraphAI (GAI) в BZD
$0,279792
1 GraphAI (GAI) в CVE
$13,246272
1 GraphAI (GAI) в DJF
Fr24,7776
1 GraphAI (GAI) в DOP
$8,83224
1 GraphAI (GAI) в DZD
د.ج18,160032
1 GraphAI (GAI) в FJD
$0,32016
1 GraphAI (GAI) в GNF
Fr1 210,344
1 GraphAI (GAI) в GTQ
Q1,066272
1 GraphAI (GAI) в GYD
$29,12064
1 GraphAI (GAI) в ISK
kr16,9824

Источники GraphAI

Для более глубокого понимания GraphAI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт GraphAI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GraphAI

Сколько стоит GraphAI (GAI) на сегодня?
Актуальная цена GAI в USD – 0,1392 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GAI в USD?
Текущая цена GAI в USD составляет $ 0,1392. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GraphAI?
Рыночная капитализация GAI составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GAI?
Циркулирующее предложение GAI составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GAI?
GAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,8571500421232581 USD.
Какова была минимальная цена GAI за все время (ATL)?
GAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000940784235454038 USD.
Каков объем торгов GAI?
Объем торгов за последние 24 часа для GAI составляет $ 516,38K USD.
Вырастет ли GAI в цене в этом году?
GAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии GraphAI (GAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

