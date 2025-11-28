Что такое GAI

Токеномика GraphAI (GAI) Откройте для себя ключевую информацию о GraphAI (GAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен GraphAI (GAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GraphAI (GAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Исторический максимум: $ 0.547 $ 0.547 $ 0.547 Исторический минимум: $ 0.000940784235454038 $ 0.000940784235454038 $ 0.000940784235454038 Текущая цена: $ 0.0767 $ 0.0767 $ 0.0767 Узнайте больше о цене GraphAI (GAI) Купить GAI сейчас!

Информация о GraphAI (GAI) Первый уровень данных на базе MCP с поддержкой GraphRAG, позволяющий интегрировать RWA в мир DeFAI. GraphAI представляет революционный подход к использованию данных блокчейна, позволяющий разработчикам и пользователям создавать мощные децентрализованные приложения (dApp) на базе ИИ. Первый уровень данных на базе MCP с поддержкой GraphRAG, позволяющий интегрировать RWA в мир DeFAI. GraphAI представляет революционный подход к использованию данных блокчейна, позволяющий разработчикам и пользователям создавать мощные децентрализованные приложения (dApp) на базе ИИ. Официальный сайт: https://www.graphai.tech/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x3489256febdb1dc930dc3743617ad387cd6d3568

Токеномика GraphAI (GAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GraphAI (GAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAI, изучите текущую цену GAI!

Как купить GAI Заинтересованы в добавлении GraphAI (GAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GAI на MEXC прямо сейчас! История цены GraphAI (GAI) Анализ истории цены GAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GAI прямо сейчас! Прогноз цены GAI Хотите узнать, куда может двигаться GAI? Наша страница прогноза цены GAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GAI прямо сейчас!

