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Технический анализ FLOKI (FLOKI) за сегодня

Технический анализ FLOKI (FLOKI) за сегодня

Страница анализа FLOKI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FLOKI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FLOKI ниже.

Изменение цены FLOKI (FLOKI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00002152--+5,80%-7,45%-39,72%
Узнайте больше о цене FLOKI

Технические индикаторы FLOKI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FLOKI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0000215
0,0000215
R2
0,0000215
0,00002149
R1
0,00002149
0,00002149
PP
0,00002149
0,00002149
S1
0,00002148
0,00002148
S2
0,00002148
0,00002148
S3
0,00002147
0,00002148

Рыночные сигналы FLOKI

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,57M
$16,28 M
$15,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
3-дневные активные покупки
$1,86 M
3-дневные активные продажи
$1,81 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$4,27 M
7-дневные активные продажи
$4,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FLOKI

Чистый притокЦена FLOKIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,00
2026-08-09$0,02 M0,00
2026-08-08$0,05 M0,00
2026-08-07-$0,12 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о FLOKI

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLOKI/USDT
$0,00002151
$0,00002151$0,00002151
+0,09%
4.28B (USDT)
FLOKI/USDC
$0,0000215
$0,0000215$0,0000215
+0,13%
2.51B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FLOKI в USD

Сумма

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0,00002152 USD

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