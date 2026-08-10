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Технический анализ Bonfida (FIDA) за сегодня

Технический анализ Bonfida (FIDA) за сегодня

Страница анализа Bonfida предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FIDA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bonfida ниже.

Изменение цены Bonfida (FIDA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01808--+7,87%-17,97%-7,10%
Узнайте больше о цене Bonfida

Технические индикаторы Bonfida

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bonfida на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 5
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 9
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01806
0,01806
R2
0,01806
0,01805
R1
0,01805
0,01805
PP
0,01805
0,01805
S1
0,01804
0,01804
S2
0,01804
0,01804
S3
0,01803
0,01804

Рыночные сигналы Bonfida

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,62M
$7,68 M
$8,30 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,13 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,79 M
7-дневные активные продажи
$0,76 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bonfida

Чистый притокЦена FIDAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,14 M0,02
2026-08-09$0,16 M0,02
2026-08-08-$0,01 M0,02
2026-08-07-$0,13 M0,02
2026-08-06-$0,06 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FIDA/USDT
$0,01806
$0,01806$0,01806
-5,83%
5.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FIDA в USD

Сумма

FIDA
FIDA
USD
USD

1 FIDA = 0,01807 USD

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