Токеномика Bonfida (FIDA) Откройте для себя ключевую информацию о Bonfida (FIDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bonfida (FIDA) Будучи одним из самых ранних разработчиков Solana и одним из многих первых для экосистемы, Bonfida стремится показать, что можно сделать на самом сильном блокчейне. Основной продукт - Solana Name Service. Официальный сайт: https://bonfida.org Whitepaper: https://www.bonfida.org/white-paper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EchesyfXePKdLtoiZSL8pBe8Myagyy8ZRqsACNCFGnvp Купить FIDA сейчас!

Токеномика и анализ цен Bonfida (FIDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bonfida (FIDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64,87M $ 64,87M $ 64,87M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 990,91M $ 990,91M $ 990,91M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,8995 $ 1,8995 $ 1,8995 Исторический минимум: $ 0,052710001772348636 $ 0,052710001772348636 $ 0,052710001772348636 Текущая цена: $ 0,06546 $ 0,06546 $ 0,06546 Узнайте больше о цене Bonfida (FIDA)

Токеномика Bonfida (FIDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bonfida (FIDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIDA, изучите текущую цену FIDA!

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