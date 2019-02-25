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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FET, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FET, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ FET (FET) за сегодня

Технический анализ FET (FET) за сегодня

Страница анализа FET предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FET ниже.

Изменение цены FET (FET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1384---0,86%-14,10%-39,44%
Узнайте больше о цене FET

Технические индикаторы FET

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FET на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 3
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1384
0,1383
R2
0,1383
0,1383
R1
0,1383
0,1383
PP
0,1382
0,1382
S1
0,1382
0,1382
S2
0,1381
0,1382
S3
0,1381
0,1381

Рыночные сигналы FET

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,57M
$12,70 M
$12,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-1,44M
3-дневные активные покупки
$9,84 M
3-дневные активные продажи
$11,28 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,09M
7-дневные активные покупки
$46,09 M
7-дневные активные продажи
$45,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FET

Чистый притокЦена FETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,39 M0,14
2026-08-09$0,17 M0,14
2026-08-08$0,24 M0,14
2026-08-07-$1,76 M0,14
2026-08-06-$1,90 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о FET

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FET/USDT
$0,1383
$0,1383$0,1383
+0,29%
1.82M (USDT)
FET/USDC
$0,1384
$0,1384$0,1384
+0,58%
401.88K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FET в USD

Сумма

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0,1384 USD

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