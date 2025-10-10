StablR Euro (EURR) – это стейблкоин, обеспеченный евро, привязанный к курсу евро и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR Euro (EURR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая более эффективна, безопасна и доступна. StablR Euro (EURR) можно использовать как средство обмена, средство сохранения стоимости и единицу учета. Основные сферы применения StablR Euro (EURR) включают ускорение и удешевление платежей, содействие международной торговле и инвестициям, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

