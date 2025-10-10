Токеномика StablR Euro (EURR)

Токеномика StablR Euro (EURR)

Откройте для себя ключевую информацию о StablR Euro (EURR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:49:43 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен StablR Euro (EURR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StablR Euro (EURR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация: $ 13,23M
$ 13,23M
$ 13,23M$ 13,23M
Общее предложение: $ 11,43M
$ 11,43M
$ 11,43M$ 11,43M
Оборотное предложение: $ 11,43M
$ 11,43M
$ 11,43M$ 11,43M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,23M
$ 13,23M
$ 13,23M$ 13,23M
Исторический максимум: $ 2,015
$ 2,015
$ 2,015$ 2,015
Исторический минимум:
$ 1,0191650915551662
$ 1,0191650915551662$ 1,0191650915551662
Текущая цена:
$ 1,157
$ 1,157$ 1,157

Информация о StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) – это стейблкоин, обеспеченный евро, привязанный к курсу евро и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR Euro (EURR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая более эффективна, безопасна и доступна. StablR Euro (EURR) можно использовать как средство обмена, средство сохранения стоимости и единицу учета. Основные сферы применения StablR Euro (EURR) включают ускорение и удешевление платежей, содействие международной торговле и инвестициям, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

Официальный сайт:
https://www.stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Токеномика StablR Euro (EURR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StablR Euro (EURR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EURR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EURR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURR, изучите текущую цену EURR!

