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Технический анализ Ether.Fi Foundation (ETHFI) за сегодня

Технический анализ Ether.Fi Foundation (ETHFI) за сегодня

Страница анализа Ether.Fi Foundation предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ETHFI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ether.Fi Foundation ниже.

Изменение цены Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,396---0,61%-4,24%-11,95%
Узнайте больше о цене Ether.Fi Foundation

Технические индикаторы Ether.Fi Foundation

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ether.Fi Foundation на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 7
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,396
0,3957
R2
0,3957
0,3955
R1
0,3955
0,3954
PP
0,3952
0,3952
S1
0,395
0,395
S2
0,3947
0,3949
S3
0,3945
0,3947

Рыночные сигналы Ether.Fi Foundation

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$6,48 M
$6,52 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
3-дневные активные покупки
$2,02 M
3-дневные активные продажи
$2,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,19M
7-дневные активные покупки
$9,37 M
7-дневные активные продажи
$9,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ether.Fi Foundation

Чистый притокЦена ETHFIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,40
2026-08-09$0,07 M0,39
2026-08-08-$0,02 M0,38
2026-08-07$0,19 M0,38
2026-08-06-$0,13 M0,36

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Ether.Fi Foundation

Торгуйте Ether.Fi Foundation (ETHFI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ether.Fi Foundation в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETHFI/USDT
$0,3959
$0,3959$0,3959
+0,76%
2.41M (USDT)
ETHFI/USDC
$0,3958
$0,3958$0,3958
+0,68%
137.47K (USDT)
ETHFI/USD1
$0,3958
$0,3958$0,3958
+0,71%
133.98K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ETHFI в USD

Сумма

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 0,396 USD

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