Текущая цена Etherex сегодня составляет 0.1942 USD. Следите за обновлениями цены ETHEREX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ETHEREX прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 ETHEREX в USD:

$0,1942
$0,1942$0,1942
+1,99%1D
USD
График цены Etherex (ETHEREX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:44:43 (UTC+8)

Информация о ценах Etherex (ETHEREX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1714
$ 0,1714$ 0,1714
Мин 24Ч
$ 0,2081
$ 0,2081$ 0,2081
Макс 24Ч

$ 0,1714
$ 0,1714$ 0,1714

$ 0,2081
$ 0,2081$ 0,2081

--
----

--
----

-0,06%

+1,99%

-23,73%

-23,73%

Текущая цена Etherex (ETHEREX) составляет $ 0,1942. За последние 24 часа ETHEREX торговался в диапазоне от $ 0,1714 до $ 0,2081, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ETHEREX за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ETHEREX изменился на -0,06% за последний час, на +1,99% за 24 часа и на -23,73% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 103,55K
$ 103,55K$ 103,55K

$ 67,97M
$ 67,97M$ 67,97M

--
----

350 000 000
350 000 000 350 000 000

LINEA

Текущая рыночная капитализация Etherex составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 103,55K. Циркулируещее обращение ETHEREX составляет --, а общее предложение – 350000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,97M.

История цен Etherex (ETHEREX) в USD

Отслеживайте изменения цены Etherex за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,003789+1,99%
30 дней$ -0,0995-33,88%
60 дней$ -0,1946-50,06%
90 дней$ +0,0942+94,20%
Изменение цены Etherex сегодня

Сегодня для ETHEREX зафиксировано изменение $ +0,003789 (+1,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Etherex за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0995 (-33,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Etherex за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ETHEREX изменился на $ -0,1946 (-50,06%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Etherex за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0942 (+94,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Etherex (ETHEREX)?

Просмотеть страницу истории цен Etherex.

Что такое Etherex (ETHEREX)

Etherex – это эволюция Nile на Linea, которая использует проверенную токеномику и систему стимулов, известную по технологии Ramses v3 (например, Shadow на Sonic). Все комиссии и вознаграждения (100%) идут держателям токенов, при этом команда не получает разблокировок – Etherex, как следует из названия, максимально ориентирован на пользователей.

Etherex доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Etherex. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ETHEREX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Etherex в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Etherex простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Etherex (USD)

Сколько будет стоить Etherex (ETHEREX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Etherex (ETHEREX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Etherex.

Проверьте прогноз цены Etherex!

Токеномика Etherex (ETHEREX)

Понимание токеномики Etherex (ETHEREX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ETHEREX прямо сейчас!

Как купить Etherex (ETHEREX)

Ищете как купить Etherex? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Etherex на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ETHEREX на местную валюту

Источники Etherex

Для более глубокого понимания Etherex рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Etherex
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Etherex

Сколько стоит Etherex (ETHEREX) на сегодня?
Актуальная цена ETHEREX в USD – 0,1942 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ETHEREX в USD?
Текущая цена ETHEREX в USD составляет $ 0,1942. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Etherex?
Рыночная капитализация ETHEREX составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ETHEREX?
Циркулирующее предложение ETHEREX составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ETHEREX?
ETHEREX достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ETHEREX за все время (ATL)?
ETHEREX достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ETHEREX?
Объем торгов за последние 24 часа для ETHEREX составляет $ 103,55K USD.
Вырастет ли ETHEREX в цене в этом году?
ETHEREX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ETHEREX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:44:43 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

